L’EspÃ©rance garde le rythme ! L’USMo n’a plus le droit Ã  l’erreur

L’Espérance garde le rythme ! L’USMo n’a plus le droit à l’erreur

Encore un match et encore trois points dans le compteur. L’Espérance Sportive de Tunis a gardé son rythme et s’est imposée au terme du match de la cinquième journée de la phase des Playoffs face à l’Union Sportive de Ben Guerdane (0/3).

Le premier but de la rencontre a été marqué par Mohammed Ali Ben Romdhane. A la reprise, c’est le défenseur Tougai qui a fait le break et Mimouni a enfoncé le clou en toute fin de match.

Grâce à ce succès, les Sang et or comptent désormais 16 points, soit quatre en plus du dauphin, l’USMo qui jouera vendredi face au CS Sfaxien. Les joueurs de Benzarti n’auront pas le droit à l’erreur pour rester au contact du tenant du titre.

