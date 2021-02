L’Espérance s’impose à Soliman ! Le CA retrouve la victoire

Leader du championnat, l’Espérance Sportive de Tunis a asssuré lors de son déplacement sur le terrain de l’AS Soliman. Les joueurs de Chaâbeni se sont imposés (0/2) grâce à Taha Yasine Khenissi et Willima Togui qui a signé son premier but sous les couleurs Sang et Or.

L’autre rencontre a opposé l’US Ben Guerdane à l’ES Metlaoui. Les deux équipes se sont quittées sur le score de parité (0/0).

A Rades, le Club Africain a retrouvé la victoire. Les joueurs de Louhichi se sont imposés face à la JS Kairouan (4/2). Les buts clubistes ont été inscrits par Kassab, Chammakhi, Taoues et Bassirou.

GnetNews