L’Etoile du Sahel interdite de recrutement

A cause des dus non réglés de deux de ses anciens joueurs algériens, la formation étoilée s’est retrouvée à nouveau sous le coup d’une sanction d’interdiction de recrutements. La somme de près d’un million et demi de dinars devra être réglée à Youcef Laouafi et à Houcine Benayada afin de pouvoir recruter à nouveau.

L’Etoile Sportive du Sahel avait réussi durant le dernier mercato à lever cette sanction après avoir réglé des dettes de plusieurs millions de dinars.