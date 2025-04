Ligue 1 : EGSG-ESS le 21 ou le 23 avril

La Commission des compétitions de la Fédération tunisienne de football s’apprête à annoncer le calendrier du reste de la saison 2024-2025 en Ligue 1 et en Coupe de Tunisie.

Selon MFM, le match à rejouer entre El Gawafel sportives de Gafsa et l’Etoile sportive du Sahel se déroulera le 22 ou le 23 et ce, après la 27e journée de Ligue 1, programmée pour les 19 et 20 du même mois.