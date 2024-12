Ligue 1 : Formation rentrante de l’US Monastir contre l’ES Zarzis

Suite et fin ce dimanche de la dixième journée du championnat de Ligue 1 Professionnelle. L’US Monastir (troisième) doit se reprendre pour ne pas plus perdre de points et reçoit l’ES Zarzis, en quête de rachat après la douloureuse défaite encaissée face à l’ES Sahel. Voici la formation rentrante de l’USMo.

Abdessalem Hlaoui, Mahmoud Ghorbal, Raed Chikhaoui, Malek Miladi, Fourat Soltani, Moses Orkuma, Moez Haj Ali, Chiheb Jebali, Aymen Harzi, Ahmed Jaffali, Iyed Haj Khelifa.

GnetNews