Ligue 1-J01 : L’EspÃ©rance demande l’ouverture du virage sud

Ligue 1-J01 : L’Espérance demande l’ouverture du virage sud

La direction de l’Espérance Sportive de Tunis a adressé une correspondance officielle au ministère de l’Intérieur ainsi qu’au MJS pour demander l’ouverture du virage sud à l’occasion du premier match de la saison 2022/2023 qui opposera les Sang et or ce samedi à Rade au Club Sportif Sfaxien dans le cadre de la première journée de la Ligue 1 Professionnelle.

Les responsables espérantistes ont rappelé que les supporters étaient exemplaires lors des dernières journées de la saison écoulée, tout en rappelant l’impact économique : « Tous les clubs traversent une période difficile depuis longtemps et il faut que les fans retrouvent les stades pour renflouer les caisses. Nous avons commencé à vendre les abonnements depuis plus d’une semaine et nous espérons que les autorités prendront en considération aussi bien l’aspect sportif qu’économique ».

GnetNews