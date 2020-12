Ligue 1 – J02 : L’OB arrache le nul face à la JSK

L’Olympique de Beja et la Jeunese Sportive Kairouanaise se sont quittés sur le score d’un but partout, mercredi après-midi, dans le cadre du match en retar de la deuxième journée du championnat. Les Aghlabides ont ouvert le score par Omar Bouraoui à la 45ème minute de jeu et les Cigognes ont égalisé grâce à Mourad Hedhli durant le temps additionnel (97′).

Au classement, les Bejaois rejoignent l’US Ben Guerdane à la cinquième place tandis que la JSK est 13ème.

GnetNews