Ligue 1 – J03 : L’USMO bat l’ESS, premier succès du CA

L’Union Sportive Monastirienne a remporté le choc de la troisième journée de la première phase de la Ligue 1 Professionnelle, face à l’Etoile Sportive du Sahel 1 à 0. L’attaquant, Youssef Abdelli, a inscrit l’unique but usémiste sur penalty à la 23ème minute de jeu. Le même Abdelli a raté l’occasion de doubler la marque en ratant le deuxième penalty obtenu par son équipe à la 84ème minute.

A Rades, le Club Africain a obtenu son premier succès de la saison en battant l’Avenir Sportif de Soliman grâce à un but d’Adam Taoues (83′). Dans les autres matchs du jour, le CS Sfaxien s’est imposé à Ben Guerdane et l’US Tataouine et l’ES Metlaoui se sont quittées sur le score d’un but partout.

Résultats complets :

Groupe 1 :

Samedi 30 octobre :

CA Bizertin – Espérance de Tunis : 1/2

ES Hammam-Sousse – CS Hammam-Lif : 2/1

Dimanche 31 octobre :

US Tataouine – ES Metlaoui : 1/1

US Ben Guerdane – CS Sfaxien : 0/1

Groupe 2 :

Samedi 30 octobre :

CS Chebba – Olympique de Beja : 1/0

ES Zarzis – AS Rejiche : 0/0

Dimanche 31 octobre :

Club Africain – AS Soliman : 1/0

US Monastir – Etoile du Sahel : 1/0

GnetNews