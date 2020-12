Ligue 1 – J04 : CA-UST à Hammam-Lif ! Voici les arbitres

La Fédération Tunisienne de Football a annoncé, cet après-midi, que le Club Africain recevra l’Union Sportive de Tataouine au stade d’Hammam-Lif.

Voici le programme et les arbitres :

Samedi 26 décembre :

14h00 : CA Bizertin – AS Soliman : Maher Harrabi (Wataneya 2)

14h00 : Club Africain – US Tataouine : Amir Loussif (Wataneya 1)

Dimanche 27 décembre :

14h00 : US Ben Guerdane – Espérance de Tunis : Majdi Belhaj Ali (Wataneya 2)

14h00 : Stade Tunisien – AS Rejiche : Nidhal Ltaief

14h00 : Etoile du Sahel – US Monastir : Mahrez Melki (Wataneya 1)

14h00 : ES Metlaoui – JS Kairouan : Yosri Bouali

GnetNews