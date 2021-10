Ligue 1 – J05, J06 & J07 : Voici les dates

La Fédération Tunisienne de Football a dévoilé, ce mardi, les dates des trois dernières journées de l’aller de la première phase de la Ligue 1 Professionnelle. La cinquième journée aura lieu les 6 et 7 novembre. La sixième se jouera le 18 du même mois et la septième se déroulera trois jours plus tard. La compétition sera, ensuite, à l’arrête en raison de la participation des « Aigles de Carthage » à la coupe arabe des nations.

Rappelons que la sélection nationale jouera le 16 novembre son dernier match des éliminatoires de la coupe du monde face à la Zambie à Rades.

GnetNews