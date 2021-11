Ligue 1 – J07 : Voici les formations probables

Les quatre derniers matchs de la septième journée de la première phase de la Ligue 1 Professionnelle se joueront aujourd’hui à partir de 14h00. Dans le Groupe A, l’Espérance de Tunis et l’ES Hammam-Sousse accueilleront respectivement l’ES Metlaoui et l’US Tataouine. Dans le Groupe B, l’Olympique de Beja recevra l’Etoile du Sahel et l’AS Rejiche affrontera l’AS Soliman.

Compos probables :

EST : Ben Cherifia, Fedaâ, Ben Hamida, Badrane, Tougai, Coulibaly, Ben Romdhane, Chaâlali, El Houni, Iwuala, Marzouki.

ESS : Jemal, Yaken, Ben Aziza, Laouadi, Masmoudi, Mbé, Baâyou, Amri, Meziani, Chikhaoui, Bongonga.

ASR : Hammami, Saidi, Zbidi, Ben Othman, Khedher, Souissi, Ben Amor, Ben Salem, Skander, Lamti, Sioud.

GnetNews