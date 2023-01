Ligue 1-J10 : Le CA redresse la tête ! Victoires de l’ESS et de l’EST

Le Club Africain a retrouvé le chemin de la victoire. Ce mercredi, les joueurs de Saïd Saïbi se sont imposés face à l’AS Soliman (0/1) grâce à Laâbidi à la 25ème minute. En tête du classement du groupe A, l’Etoile Sportive du Sahel a ramené les trois points de la victoire de Sfax face au CSS (0/1) alors que l’Espérance Sportive de Tunis a dominé le Stade Tunisien (2/0).

Classement

Groupe A :

1- ES Sahel 25

2- Espérance de Tunis 21

3- Club A. Bizertin 12

4- Club Sportif Sfaxien 11

5- US Tataouine 11

6- Stade Tunisien 10

7- ES Hammam Sousse 10

8- CS Chebba 7 p

Groupe B :

1- US Monastir 22

2- US Ben Guerdane 21

3- Olympique de Béja 20

4- Club Africain 14

5- AS Soliman 12

6- ES Metlaoui 9

7- Olympique Sidi Bouzid 8

8- AS Rejiche 6

