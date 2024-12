Ligue 1-J12 : Voici les arbitres des quatre premiers matchs

La Direction nationale d’arbitrage a dévoilé les noms des arbitres qui dirigeront les rencontres de la douzième journée de la Ligue 1 Professionnelle durant ce week-end. Voici les arbitres des quatre premiers matchs.

Stade Tunisien – Olympique de Beja : Hamza Jeaied

AS Soliman – US Monastir : Khalil Al Jary

CA Bizertin – EGS Gafsa : Amir Loucif

AS Gabes – US Ben Guerdane : Fradj Abdellaoui

GnetNews