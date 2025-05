Ligue 1-J28 : L’Espérance reprend deux points d’avance sur l’USMo

L’Espérance de Tunis a fait le travail à domicile en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0) face au Club Sportif Sfaxien, grâce à une réalisation rapide de Yan Sasse dès la 17ème minute. Cette victoire permet aux Sang et or de prendre deux points d’avance en tête du classement puisque l’US Monastir n’a obtenu que le point du match nul (0/0) au Bardo face au Stade Tunisien.

Dans les autres matchs, l’US Ben Guerdane a dominé l’ES Zarzis (3/2) alors que l’ES Metlaoui a battu l’Olympique de Beja (2/0).