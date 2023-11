Ligue 1 : Le programme des matchs de la onzième journée

Les rencontres de la 11ème journée de Ligue 1 auront lieu selon le programme suivant :

25 et 26 novembre :

Groupe A :

EGS Gafsa Vs Stade Tunisien

US Ben Guerdane Vs AS Soliman

Groupe B :

Union Sportive Monastirienne Vs US Tataouine

Club Athlétique Bizertin Vs AS Marsa

Club Sportif Sfaxien Vs ES Métlaoui

13 décembre :

Groupe A :

Club Africain Vs Etoile Sportive du Sahel