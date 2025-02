Ligue 1 : Le ST et le CA en Ã©chec ! L’ES Zarzis revient en tÃªte

Ligue 1 : Le ST et le CA en échec ! L’ES Zarzis revient en tête

Trois matchs comptant pour la 17ème journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce samedi. Au Chedly Zouiten, le Club Africain a été tenu en échec par JS Omrane (1/1). Les Rouges et blancs ont ouvert le score par Kooh et ont raté le break suite à pénalty raté par Aït Malek. A la reprise, c’est la JSO qui a eu l’occasion d’égaliser du point du pénalty et Ben Rejeb a capitalisé.

En déplacement à Metlaoui, le Stade Tunisien a fait match nul (0/0). Les joueurs de Kanzari restent premiers du classement en compagnie de l’Espérance de Zarzis qui a dominé l’EGS Gafsa (1/0). Voici le classement.

1- Espérance de Zarzis 35pts (17j)

2- Stade Tunisien 35pts (17j)

3- Club Africain 34pts (17j)

4- Espérance de Tunis 33pts (16j)

5- US Monastirienne 33pts (16j)

6- Etoile du Sahel 30pts (16j)

7- ES Métlaoui 22pts (17j)

8- Club Sportif Sfaxien 21pts (16j)

9- Olympique de Béja 20pts (16j)

10- JS Omrane 17pts (17j)

11- AS Soliman 15pts (16j)

12- US Ben Guerdane 14pts (16j)

13- AS Gabés 14pts (16j)

14- CA Bizertin 10pts (16j)

15- EGS Gafsa 9pts (17j)

16- US Tataouine 7pts (16j)