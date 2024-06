Ligue 1 : L’EGS Gafsa assure son maintien

L’EGS Gafsa a validé aujourd’hui sa place en Ligue 1 la saison prochaine. La formation de Gafsa a remporté un point cet après midi face à l’ES Métlaoui, qui perd beaucoup au classement général.

Lors de cette 13ème journée de la phase de play-out, l’AS Soliman a remporté un succès très précieux face à l’US Tataouine qui lui permet de rêver encore de maintien.

Voici les résultats et les buteurs de cette 13ème journée :

US Tataouine 0-2 AS Soliman

ES Métlaoui 1-1 EGS Gafsa

AS Marsa (R) 2-2 Club Athlétique Bizertin