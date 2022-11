Ligue 1 : Les arbitres des trois derniers matchs de la sixième journée

La Direction nationale d’arbitrage a dévoilé les noms des arbitres qui dirigeront les trois derniers matchs comptant pour la sixième journée de la Ligue 1 Professionnelle, au programme ce samedi à partir de 14h30. Voici les désignations.

Groupe A

CS Sfaxien – ESH Sousse : Oussema Bin Ishak

Groupe B

AS Rejiche – Cliub Africain : Walid Jeridi

US Ben Guerdane – US Monastir : Nidhal Letaïef

GnetNews