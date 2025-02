Ligue 1 : L’EspÃ©rance surclasse l’Etoile et reprend la tÃªte du classement

Ligue 1 : L’Espérance surclasse l’Etoile et reprend la tête du classement

Le très attendu « Clasico » de la Ligue 1 Professionnelle vient de se terminer à Rades. L’Espérance Sportive de Tunis a surclassé l’Etoile Sportive du Sahel (3/0). Buts de Belaïli (SP), Jelassi et Bouchniba. Au milieu, prestation magistrale d’Ogbelu.

Les joueurs de Mkacher avaient tout de même eu la première grosse occasion du match, dilapidée par Ben Choug. A la reprise, Chaouat a raté un pénalty accordé suite à l’intervention de la VAR après une main de Jelassi.

Ce succès donne aux Sang et or trois longueurs d’avance sur leurs adversaires du jour. Jeudi, le deuxième choc de la journée entre l’US Monastir et le Club Africain. Le vainqueur sera le nouveau dauphin.

Voici les résultats des autres matchs disputés ce mercredi

CA Bizertin 4-1 Espérance de Zarzis

ES Métlaoui 2-1 AS Gabés

AS Soliman 1-0 JS Omrane