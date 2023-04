Ligue 1-Play offs-J03 : L’Espérance chute à Beja, le CSS passe à Ben Guerdane

L’Olympique de Béja a réalisé ce dimanche l’exploit de la troisième journée de la phase de play-off en Ligue 1. Au stade Boujemaa Kemiti, les béjaois se sont imposés face à l’Espérance Sportive de Tunis sur le score de deux buts à zéro. Les réalisations portent les signatures de Lamine et et Saidi.

Dans le second match de ce dimanche, le Club Sportif Sfaxien a remporté un succès précieux face à l’US Ben Guerdane. Les Noirs et Blancs se sont imposés (1/2) grâce à Ghram et Kante.

Classement

1- Etoile Sportive du Sahel 12 pts (3j)

2- Club Africain 8 pts (3j)

3- Union Sportive Monastirienne 8 pts (3j)

4- Espérance Sportive de Tunis 8 pts (3j)

5- US Ben Guerdane 6 pts (3j)

6- Club Sportif Sfaxien 5 pts (3j)

7- Olympique de Béja 5 pts (3j)

8- US Tataouine 2 pts (3j)

