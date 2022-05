Ligue 1 – Playoffs – J03 : Le CSS accrochÃ©, l’USMO bat l’ESS

Ligue 1 – Playoffs – J03 : Le CSS accroché, l’USMO bat l’ESS

Le Club Sportif Sfaxien a été tenu en échec par l’Union Sportive de Ben Guerdane, samedi après-midi au stade Taieb Mhiri, dans le cadre de la troisième journée des Playoffs du championnat. A noter que Harzi (70′) et Karoui (75′) ont chacun raté un penalty.

Dans le derby du Sahel, l’Union Sportive Monastirienne s’est imposée face à l’Etoile Sportive du Sahel au Stade Olympique de Sousse 4 à 2. Les joueurs de Benzarti ont inscrit deux buts en première période par Ouattara (39′) et Aloui (41′). Réduits à 10, les Etoilés ont cru faire le plus dur en égalisant grâce à Benayada sur penalty (58′) et Aouani (66′) mais les visiteurs ont profité des erreurs défensives pour marquer deux nouveaux buts par Abdelli (71′) et Aholou (75′). A noter que ce dernier a été expulsé tout comme Omaro.

Classement :

1/ Espérance de Tunis 9 points

2/ US Monastir 8 points

3/ Club Africain 6 points

4/ Etoile du Sahel 5 points

5/ CS Sfaxien 4 points

6/ US Ben Guerdane 2 points

