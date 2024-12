Ligue 1 Professionnelle : Le programme complet de la treiziÃ¨me journÃ©e

Ligue 1 Professionnelle : Le programme complet de la treizième journée

Les rencontres de la 13ème journée du championnat de Ligue 1 seront disputés ce week-end. Le Club Africain recevra le CA Bizertin. Gros duel en perspective entre l’US Monastir et le Stade Tunisien. L’Espérance se déplacera à Sfax pour y affronter le CSS. Voici le programme complet.

Samedi 28 décembre :

Espérance Sportive de Zarzis – US Ben Guerdane 14h

JS Omrane – AS Gabés 14h

US Tataouine – AS Soliman 14h

Club Africain 16h30 Club Athlétique Bizertin (16h30)

Dimanche 29 décembre (14h)

Union Sportive Monastirienne – Stade Tunisien

Club Sportif Sfaxien – Espérance Sportive de Tunis

EGS Gafsa – Etoile Sportive du Sahel

Olympique de Béja – ES Métlaoui