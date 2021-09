Ligue 1 : Voici le calendrier de la premiÃ¨re phase

Ligue 1 : Voici le calendrier de la première phase

Le tirage au sort du calendrier de la première phase de la Ligue 1 Professionnelle a été effectué ce matin. Le choc du groupe 1, entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Club Sportif Sfaxien et celui du groupe 2, entre l’Etoile Sportive du Sahel et le Club Africain, auront lieu lors de la deuxième journée.

Voici les calendriers :

Groupe 1 :

Groupe 2 :