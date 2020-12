Ligue 1 : Voici le nouveau programme de la 1ère journée

La Ligue Nationale de Football Professionnel a dévoilé, aujourd’hui, le nouveau programme de la première journée du championnat. Prévus samedi, les matchs qui opposeront le Stade Tunisien à l’Olympique de Beja et le CA Bizertin à l’Etoile du Sahel se joueront finalement dimanche.

Voici le nouveau programme :

Dimanche 6 décembre :

13h00 : Stade Tunisien – Olympique de Beja

14h00 : CA Bizertin – Etoile du Sahel

14h00 : Espérance de Tunis – AS Soliman

14h00 : AS Rejiche – US Tataouine

14h00 : ES Metlaoui – US Ben Guerdane

Jeudi 10 décembre :

14h00 : CS Sfaxien – US Monastir

