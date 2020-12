Ligue 1 : Voici le programme de la 4ème journée

La quatrième journée de la Ligue 1 Professionnelle se jouera la semaine prochaine et s’étalera sur trois jours. Le choc entre l’Etoile Sportive du Sahel et l’Union Sportive Monastirienne aura lieu le dimanche 27 décembre au stade de Hammam-Sousse.

Voici le programme :

Samedi 26 décembre :

14h00 : CA Bizertin – AS Soliman

14h00 : Club Africain – US Tataouine

Dimanche 27 décembre :

14h00 : US Ben Guerdane – Espérance de Tunis

14h00 : Stade Tunisien – AS Rejiche

14h00 : Etoile du Sahel – US Monastir

14h00 : ES Metlaoui – JS Kairouan

Mercredi 30 décembre :

14h00 : Olympique de Beja – CS Sfaxien

