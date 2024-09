L’ISIE clarifie son refus d’accréditation de certaines associations pour l’observation des élections

L’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) a expliqué, dans un communiqué publié aujourd’hui, les raisons de son refus d’accréditation de certaines associations chargées de l’observation électorale.

Selon l’ISIE, après examen des demandes d’accréditation déposées par plusieurs associations, et dans le cadre de la vérification de leur conformité aux conditions légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne la neutralité, l’indépendance et l’intégrité, des informations provenant de sources officielles ont révélé que certaines de ces associations avaient reçu des financements étrangers d’origine suspecte. « Ces fonds provenaient, entre autres, de pays n’ayant pas de relations diplomatiques avec la Tunisie », selon la même source.

Compte tenu de ces éléments, l’ISIE a pris la décision de refuser l’accréditation à ces associations et a transmis les informations obtenues aux autorités compétentes pour qu’elles prennent les mesures nécessaires.

Cette clarification survient alors que l’instance électorale fait face à des critiques concernant la transparence du processus électoral à l’approche des élections présidentielles prévues en octobre 2024.

