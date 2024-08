L’ISIE passe au crible les candidatures à la présidentielle de 2024

Ce mercredi 7 août 2024, au siège central de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker, président de l’Isie, a présidé une réunion du Conseil de l’instance.

Cette réunion du Conseil était consacrée à l’examen des dossiers des candidats à l’élection présidentielle, prévue les 4, 5 et 6 octobre 2024 à l’étranger et le dimanche 6 octobre 2024 en Tunisie.

En ouvrant la séance, le président Bouasker a salué les efforts déployés par l’administration exécutive pour organiser la réception des candidatures avec transparence et conformément à la loi. Il a souligné l’importance de la responsabilité historique du Conseil dans l’examen des dossiers des candidats à la présidentielle de 2024, son engagement à appliquer la loi et les règlements, à préserver le secret professionnel et à respecter le devoir de réserve imposé à l’instance.

À la fin de la réunion, le Conseil a décidé d’envoyer des notifications à certains candidats pour leur demander de compléter ou de remplacer les parrainages qui ne remplissent pas les conditions légales, dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification.

