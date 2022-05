L’ISIE propose un calendrier pour le référendum du 25 juillet

La direction exécutive de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a présenté, ce vendredi, un projet de calendrier électoral pour l’organisation du référendum prévu le 25 juillet prochain.

Ainsi, l’instance a proposé, et conformément à la loi sur les élections et les référendums, la date du 27 mai pour le démarrage des inscriptions au référendum. Elle a par ailleurs indiqué que les préparatifs logistiques et les concours de recrutements des agents qui seront chargés des inscriptions commenceront dès ce jour, samedi 14 mai.

L’ISIE a également, défini la date du 5 juin comme dernier délai pour l’inscription ainsi que celle du 12 juin pour déposer les recours contre les listes d’inscription.

Les listes définitives des registres électoraux, quant à elles, seront annoncées le 8 juillet, toujours selon les décisions prises par l’instance.

Une campagne de sensibilisation au vote sera organisée et prendra place du 8 au 23 juillet, en conformité avec la période du silence électoral, la veille du scrutin.

Les Tunisiens résidents à l’étranger, voteront quant à eux le 23 juillet.

Enfin le comité exécutif a proposé d’annoncer les résultats définitifs du référendum le 28 août 2022.

Gnetnews