L’ISIE rappelle l’ouverture des bureaux de vote et met en garde contre la désinformation

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a annoncé que tous les centres de vote ouvriront leurs portes ce dimanche 6 octobre 2024, de 8h00 à 18h00, pour accueillir les électeurs. L’instance rappelle également aux citoyens qu’ils peuvent vérifier leur bureau de vote et leur numéro d’inscription sur la liste électorale en utilisant le service *195* suivi du numéro de la carte d’identité nationale.

Par ailleurs, l’ISIE informe les électeurs tunisiens résidant à l’étranger qu’ils peuvent voter dans n’importe quel centre de vote à l’étranger.

L’instance appelle également les citoyens à la vigilance face aux informations, rumeurs et publications trompeuses qui circulent sur les réseaux sociaux concernant le processus électoral et le déroulement du vote. L’ISIE met en garde contre ces tentatives de désinformation visant à perturber l’élection et à influencer les électeurs. Elle invite ainsi les citoyens à se référer exclusivement à ses canaux officiels, à savoir sa page officielle, ses communiqués, ses conférences de presse et les déclarations de ses membres, ainsi qu’aux médias nationaux fiables, pour obtenir des informations exactes.

Gnetnews