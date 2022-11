Liste de Kadri : Debchi out, Balbouli In ! Et retour de Meriah

Le sélectionneur de l’équipe de Tunisie dévoilera ce samedi la liste élargie des 30 joueurs qui seront retenus pour le stage de préparation du Mondial 2022 au Qatar. D’après quelques indiscrétions, Jalel Kadri aurait bouclé la liste des gardiens de but. Le trio sélectionné est composé d’Aymen Dahem, Bechir Ben Said et Aymen Balbouli.

D’autre part, la défense des Aigles de Carthage retrouvera Yassine Meriah qui revient après onze mois d’absence suite à la blessure lors de la Coupe arabe des nations.

