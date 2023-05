L’Observatoire de défense de la civilité de l’Etat appelle à une enquête sur les modalités de recrutement des sécuritaires

Vendredi 12 mai 2023, l’Observatoire national pour la défense de la civilité de l’État a émis un communiqué condamnant vigoureusement l’attaque de Djerba et exhortant à accélérer la lutte contre le terrorisme en tarissant ses sources.

Mardi, une attaque armée perpétrée par un agent de la garde maritime près de la synagogue de la Ghriba, où se déroulait le pèlerinage annuel de la communauté juive, a causé plusieurs morts et blessés.

L’Observatoire considère cette attaque comme une manifestation de l’extrémisme et de la propagation du takfirisme, et appelle à la fermeture des établissements, partis, associations et écoles privées qui diffusent la pensée obscurantiste.

L’Observatoire salue les efforts des forces de sécurité pour avoir rapidement neutralisé l’assaillant et l’empêcher de finaliser son « plan criminel ». Il appelle également le ministère de l’Intérieur à être plus transparent et précis dans sa communication sur les faits en lien avec le terrorisme afin d’éviter les rumeurs, et à enquêter sur les modalités de recrutement des forces de sécurité, tout en révisant les recrutements effectués sous le gouvernement de la troïka.

Gnetnews