Immobilier/Location estivale 2024 en Tunisie : Analyse des tendances et des prix

Mubawab, la plateforme immobilière leader en Tunisie, a publié son Guide de Location Estivale 2024. Ce guide offre une analyse détaillée des tendances de location saisonnière et des prix moyens par nuitée dans les principales zones touristiques du pays.

La saison estivale en Tunisie est marquée par une forte demande de locations, notamment dans les régions côtières prisées pour leurs plages paradisiaques et leur climat agréable. Cette édition 2024 du Guide de Location Estivale explore en profondeur les variations de prix par nuitée, les types de biens les plus demandés et les préférences des locataires nationaux et étrangers.

Les chiffres clés de la location estivale

Selon l’étude de Mubawab, 68 % de la demande de location courte durée concerne les appartements, tandis que 72 % porte sur les villas. Parmi ces dernières, la majorité des demandes se concentre sur les villas avec piscine, reflétant une préférence pour les séjours de luxe. En termes d’offre, 50 % des biens proposés à la location courte durée sont des appartements et 66 % sont des villas, montrant une large disponibilité de logements adaptés aux vacances estivales.

Types de biens à louer pour cet été

Mubawab recommande différents types de biens en fonction des besoins des vacanciers :

Maisons de vacances : Idéales pour les familles et les groupes d’amis, elles offrent souvent plusieurs chambres, une cuisine et des espaces extérieurs comme des jardins ou des piscines.

Appartements : Souvent situés dans des zones touristiques, ils conviennent parfaitement aux couples et aux petites familles cherchant plus de confort qu’un hôtel.

Villas de luxe : Pour ceux qui recherchent un séjour haut de gamme, ces villas offrent des équipements comme des piscines privées, des vues panoramiques et des services de conciergerie.

Chalets, mobile-homes, tentes et camping-cars : Ces options sont idéales pour les amateurs de plein air et ceux qui souhaitent une expérience plus proche de la nature.

Prix moyen de location par nuitée

Les prix de location varient considérablement en fonction des régions et des types de biens :

Cap Bon

À Hammamet Nord, les prix des appartements S+1/S+2 oscillent entre 120 et 410 dinars par nuitée, tandis que les villas peuvent coûter entre 450 et 1550 dinars par nuitée.

À Kélibia, les appartements S+1/S+2 se louent entre 140 et 350 dinars par nuitée, et les villas entre 240 et 1000 dinars par nuitée.

Sahel

À El Kantaoui (Sousse), les appartements S+1/S+2 coûtent entre 190 et 380 dinars par nuitée, et les villas avec piscine entre 600 et 1250 dinars par nuitée.

À Monastir et Mahdia, les prix des appartements S+1/S+2 sont plus abordables, allant de 130 à 250 dinars par nuitée, tandis que les villas varient entre 300 et 990 dinars par nuitée.

Bizerte

À Bizerte Corniche, les appartements S+1/S+2 se louent entre 120 et 240 dinars par nuitée, et les villas entre 390 et 1050 dinars par nuitée.

À Ras Djebel, les prix des appartements S+1/S+2 vont de 90 à 250 dinars par nuitée, et les villas de 250 à 700 dinars par nuitée.

Djerba / Tabarka

À Djerba, les appartements S+1/S+2 coûtent entre 80 et 150 dinars par nuitée, tandis que les villas varient entre 350 et 750 dinars par nuitée.

À Tabarka, les prix des appartements S+1/S+2 peuvent atteindre jusqu’à 920 dinars par nuitée.

Zones les plus prisées

Les zones les plus prisées pour la location estivale incluent Hammamet Nord, Kélibia, et Djerba. Ces destinations sont particulièrement populaires parmi les Tunisiens Résidents à l’Étranger (TRE), avec une demande notable provenant de l’Algérie (34%), la France (22%) et l’Allemagne (8%).

Wissal Ayadi

*L’étude de Mubawab repose sur les annonces publiées sur Mubawab.tn et les données fournies par les agences immobilières partenaires, garantissant ainsi une analyse précise et fiable des tendances de location estivale en Tunisie pour 2024.