Logement social : 5 000 nouvelles unitÃ©s prÃ©vues en 2025

Logement social : 5 000 nouvelles unités prévues en 2025

L’État tunisien prévoit la construction de 5 000 logements sociaux en 2025, mobilisant un budget de 450 millions de dinars. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale visant à renforcer l’offre de logements accessibles aux citoyens à faible revenu, a annoncé, lundi, la ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Sara Zaafrani Zenzri.

Un programme pour éradiquer l’habitat rudimentaire

S’exprimant lors d’une rencontre dédiée aux résultats de la première phase de l’étude « Révision de la Stratégie Nationale de l’Habitat », la ministre a rappelé que le Programme Spécifique pour le Logement Social vise à remplacer 10 000 logements rudimentaires par des habitations décentes. À ce jour, 7 353 logements ont été livrés aux bénéficiaires, en plus de la distribution de 13 400 logements sociaux et terrains aménagés.

Dans le cadre de ce programme, 4 122 logements ont déjà été finalisés et remis à leurs occupants, a précisé la ministre.

Une stratégie nationale à revoir

Lancée en 2014, la Stratégie nationale de l’habitat doit être adaptée aux défis actuels du secteur, notamment la rareté des terrains constructibles et l’augmentation des prix de l’immobilier, que ce soit pour l’achat ou la location. La ministre a ainsi plaidé pour une approche qui permettrait de :

-Renforcer l’offre foncière dans les zones urbaines

-Réduire les coûts de construction

-Développer de nouveaux mécanismes de financement de l’acquisition

Elle a également annoncé la révision du cadre législatif régissant la construction et l’habitat, ainsi que la promulgation d’une nouvelle loi encadrant la rénovation urbaine, l’intervention dans les vieilles villes et l’aménagement des quartiers résidentiels.

Des défis persistants

De son côté, Nejib Snoussi, directeur général de l’Habitat au ministère de l’Équipement, a souligné la nécessité d’identifier et de surmonter les obstacles entravant la mise en œuvre des politiques de logement. Il a notamment pointé du doigt l’essor des constructions anarchiques et la baisse de rendement des opérateurs publics et privés.

Face à ces problématiques, un nouveau modèle de financement du logement est à l’étude afin d’assurer une meilleure accessibilité au logement pour les ménages tunisiens les plus vulnérables.

Gnetnews