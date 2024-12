Lâ€™OTEF soutient lâ€™interdiction des smartphones dans les Ã©coles

L’OTEF soutient l’interdiction des smartphones dans les écoles

L’Organisation tunisienne pour l’éducation et la famille (OTEF) a exprimé son soutien à l’interdiction de l’usage des smartphones dans les établissements scolaires, soulignant la nécessité de protéger les élèves des risques associés à une utilisation non sécurisée de ces appareils.

Dans un communiqué publié dimanche et transmis à l’agence TAP, l’OTEF a fait part de ses préoccupations face à la montée des phénomènes de violence et des comportements à risques au sein des écoles. Selon l’organisation, ces problèmes pourraient avoir des répercussions négatives sur la qualité de l’éducation et le climat scolaire.

L’OTEF a exhorté le ministère de l’Éducation à instaurer une interdiction stricte de l’utilisation des smartphones par les élèves, afin de préserver l’environnement scolaire. Elle a également appelé les parents à renforcer leur rôle dans l’encadrement de leurs enfants, en collaboration avec les équipes éducatives.

L’organisation a par ailleurs insisté sur l’importance d’une action collective visant à ouvrir davantage les établissements scolaires à la société civile. Elle a mis en avant le rôle de ses sections locales dans l’éducation équilibrée des enfants, en promouvant des valeurs de tolérance et de coexistence.

Ce plaidoyer intervient dans un contexte où la recrudescence des comportements à risques en milieu scolaire suscite des inquiétudes chez les acteurs du secteur éducatif.

Gnetnews