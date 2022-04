Lotfi Rouissi : « Nous avons offert la victoire à l’USMo »

Le Club Africain a concédé la défaire à onastir contre l’USMo au terme de la première journée de la phase des play-offes du championnat. Le coach adjoint Lotfi Rouissi a déclaré : « Nous avons disputé une très mauvaise première mi-temps. On a offert le but de la victoire à l’adversaire. A la reprise nous étions bien meilleurs et nous avons dominé et eu plusieurs occasions. On n’a pas été efficaces et le résultat est là. Nous avons encore neuf matchs à disputer et nous allons tout faire pour récupérer lors des prochaines journées ».

