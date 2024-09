L’UGTT dénonce la décision de l’ISIE d’annuler les jugements du Tribunal administratif et met en garde contre une dérive politique

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a vivement critiqué la décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) d’annuler les jugements du tribunal administratif concernant l’acceptation de plusieurs candidatures à l’élection présidentielle. Dans un communiqué, l’UGTT a dénoncé la publication d’une liste finale de candidats par l’ISIE, qualifiant cette décision de « précédent juridique et historique » et l’accusant de violer gravement la loi en ancrant une décision politique.

L’UGTT considère cette décision comme illégale, la décrivant comme une manœuvre délibérée, partisane, et exclusive, susceptible de fausser les résultats électoraux et portant atteinte à l’autorité judiciaire. L’organisation syndicale a également exprimé son opposition aux mesures restrictives mises en place par l’ISIE, notamment après l’exclusion de l’instance indépendante de régulation de l’audiovisuel. Ces mesures, selon l’UGTT, visent à contrôler les médias et à orienter l’opinion publique, entravant ainsi la mission d’information et compromettant l’égalité des chances entre les candidats.

Gnetnews