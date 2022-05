L’USMo recolle Ã  l’EST et relance le championnat

L’USMo recolle à l’EST et relance le championnat

Au terme d’un match a mille émotions, l’Union Sportive de Monastir a battu l’Espérance Sportive de Tunis (3/2). Les buts des visiteurs ont été marqués par Elhouni et Ben Hammouda. Les locaux se sont imposés grâce à Chikhaoui, Aloui et Amokrane.

Ce succès permet à l’USMo de revenir à deux points de l’Espérance qui affrontera le Club Africain et l’Etoile du Sahel lors des deux dernières journées.

Les Clubistes se sont imposés dans les dernières minutes à Rades contre l’US Ben Guerdane (2/1). Ghandri a ouvert le score sur penalty et Ouji a égalisé et Laâbidi a donné l’avantage définitif aux Rouges et Blancs qui reviennent sérieusement dans la course pour la C1.

