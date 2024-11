Lutte contre l’Ã©conomie informelle et l’Ã©vasion fiscale : Des rÃ©sultats prometteurs

Lutte contre l’économie informelle et l’évasion fiscale : Des résultats prometteurs

Lors de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, tenue ce mardi 12 novembre 2024, la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a présenté les avancées réalisées dans la lutte contre l’économie informelle et l’évasion fiscale. Parmi les initiatives, elle a souligné l’importance d’une base de données qui a permis de détecter plusieurs activités non déclarées. Une cellule spécialisée dans la surveillance des plateformes de réseaux sociaux, visant notamment les influenceurs et créateurs de contenus, a ainsi permis de recouvrer 15 millions de dinars.

La ministre a également annoncé le lancement d’une application dédiée aux alertes fiscales automatiques pour les contribuables n’ayant pas soumis leurs déclarations. Environ 45 000 alertes ont déjà été générées grâce à ce dispositif, renforçant ainsi le contrôle de l’administration fiscale.

Par ailleurs, l’activation du système international d’échange d’informations a rapporté plus de 11 millions de dinars de recettes fiscales supplémentaires. Ces résultats témoignent des efforts continus de l’administration pour renforcer la conformité fiscale et récupérer les ressources dues à l’État.

Gnetnews