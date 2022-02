Maâloul : « Ben Cherifia, Mathlouthi ou Dahmen pour les barrages »

Le coach d’Al Koweit SC, Nabil Maâloul, s’est montré satisfait par le rendement de Taha Yassine Khenissi depuis son retour à la compétition : « Je suis impressionné par Khenissi ! Il est en pleine possession de ses moyens et a retrouvé le sens des buts malgré les six mois d’arrêt. J’estime, tout de même, qu’il n’est pas encore à 100% de ses moyens et qu’au fil des matchs, il devrait être plus efficace. Je pense que d’ici les barrages, il devrait être prêt à renforcer la sélection ».

Concernant la sélection, le technicien tunisien a insisté sur l’importance des barrages que disputeront les coéquipiers de Khazri le mois prochain : « Il faut tout faire pour gagner cette double confrontation face au Mali. L’avenir du football tunisien est en jeu. Nous avons déjà assez régressé et nous sommes sur le point de perdre notre place dans le Top 5 africain. Il faut oublier les conflits et soutenir Kadri et son staff. Les joueurs les plus en forme et les plus expérimentés doivent être présents ».

L’ancien sélectionneur s’est, ensuite, exprimé à propos de la participation de la Tunisie à la coupe d’Afrique des nations : « La CAN ? Certains joueurs devaient y prendre part mais ils n’ont pas été convoqués. Quand on convoque un joueur inactif depuis deux mois, on ne peut pas lui demander d’être au top. Saâd Bguir, Ferjani Sassi et Wajdi Kechrida sont des éléments très importants. Chaâlali était l’un des joueurs les plus en forme durant la coupe arabe. Je ne comprends pas pourquoi il n’a pas été titularisé. Tous les joueurs sont professionnels. Il y a deux qui évoluent en Tunisie et ceux qui évoluent à l’étranger. Je préfère celui qui dispute la ligue des champions chaque année à celui qui évolue dans un championant de seconde zone en Europe. Mejbri ? Il a les atouts mais il n’est pas encore prêt. Il est doué et a une bonne vision de jeu mais il manque de compétition. Nous avons besoin de lui et je préfère qu’il quitte Manchester United pour avoir plus de temps de jeu ».

Interrogé à propos du poste de gardien de but de la sélection, Maâloul a déclaré qu’il espère que le staff opte pour l’expérience : « Je ne veux pas revenir sur la polémique Mouez Hasssen car j’estime qu’il a été lésé. S’il s’agit d’un écart disciplinaire, il faut le dire. Hassen a été convoqué quand il était sans club. Tout un staff a été mis à sa disposition pour qu’il soit prêt et on l’a écarté quand il est devenu compétitif. Pour les barrages, je pense qu’il faut convoquer le portier d’une équipe qui dispute une coupe africaine. A mon avis, il faut aligner Ben Cherifia, Mathlouthi ou Dahmen face au Mali ».