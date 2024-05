Mandat de dÃ©pÃ´t Ã©mis contre l’avocat Mehdi Zagrouba, hospitalisÃ© aprÃ¨s son audition

Mandat de dépôt émis contre l’avocat Mehdi Zagrouba, hospitalisé après son audition

Le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis a émis un mandat de dépôt à l’encontre de l’avocat Mahdi Zagrouba, qui a été hospitalisé après la détérioration de son état de santé pendant son audition.

Selon les informations fournies par l’avocat de Zagrouba, Boubaker Thabet, dans une déclaration accordée à l’Agence Tunis Afrique Presse, le Parquet a ouvert trois enquêtes contre son client. Deux enquêtes portent sur des allégations d’agression contre deux agents de sécurité au siège du Tribunal de première instance. La troisième enquête concerne une accusation d’agression contre un agent de sécurité lors de son arrestation à la Maison de l’avocat, située sur le boulevard Bab Bnet.

L’arrestation et la détention de Zagrouba ont suscité des réactions diverses au sein de la communauté juridique et de la société civile, certains exprimant des préoccupations concernant les droits de l’homme et la liberté d’expression.

De son côté, dans un publié publié tard dans la nuit, l’Ordre national des avocat tunisiens (ONAT), a rapporté les événements survenus lors de la comparution de Mehdi Zagrouba, affirmant qu’il aurait été victime de « tortures au centre de détention ». Selon l’Onat, « le juge d’instruction aurait constaté des traces de violences sur le corps de Me Zagrouba, entraînant une demande d’examen médico-légal et l’interruption de son interrogatoire ». Cependant, la défense a été informée ultérieurement qu’un tel examen n’était pas possible pour des raisons de sécurité.

L’Onat a souligné que l’état de santé de Mehdi Zagrouba s’est détérioré, le conduisant à perdre connaissance, et qu’un mandat de dépôt a été émis contre lui à ce moment-là, malgré la gravité de sa situation. Il a été ensuite conduit à l’hôpital, accompagné par le bâtonnier.

