Tunisie : Les secrets d’une alimentation saine pendant le Ramadan (Yosra Bornaz)

En ce début du mois du Ramadan, l’organisme du jeûneur sera mis à l’épreuve de nouvelles habitudes alimentaires. Déshydratation, indigestion, prise de poids pour certains et perte d’appétit pour d’autres. Comment préserver son équilibre nutritionnel, et résister aux plats gourmands lors du diner et soirées ramadanesques ?

La nutritionniste Yosra Bornaz, a accepté de répondre à nos questions.

Après plus de 15 heures d’abstinence, l’organisme aura subi une déshydration, ainsi qu’une baisse du taux de glucose dans le sang. Pour réguler ces manques, il faut rompre son jeûne avec un verre d’eau et une à 3 dates au maximum. Il faudrait prendre, par la suite, une petite pause de 15 minute avant de passer à la soupe ou au Brik, recommande la nutritionniste.

Les Brik fris ne doivent pas être servis tous les jours, mais limités à 3 ou 4 fois durant tout le mois saint, conseille-t-elle. Sinon, il faut opter pour des Briks au four, ou bien du Tajine, barquettes, ou d’autres aliments qui contiennent des œufs et du fromage.

La soupe à la viande rouge est à éviter, vu qu’elle contient beaucoup de gras ce qui peut déclencher une hausse du cholestérol. Privilégier les soupes aux légumes et féculents, à base de volailles ou poissons riches en oméga 3. C’est mieux pour la santé et le budget également, souligne-t-elle.

Pour le plat de consistance, il faudrait le composer en trois compartiments qui contiennent des portions de la salade/fibres/légumes, protéines et des pâtes s’il y en a. Si le plat principal est à base de sauce, il serait judicieux de consommer seulement du pain complet, ou l’équivalent de sa paume de la main pour les femmes comme pour les hommes.

Après le diner, les amateurs de caféine consomment du café et d’autres préfèrent le thé pour une meilleure digestion. Dans ce cas, il faut les préparer sans sucre si ces deux boissons vont être servies avec des confiseries, gâteaux ou un aliment sucré.

Les fruits en revanche doivent être recalés, durant la soirée.

Pour le Shour, qui sera consommé vers 4h du matin, privilégier un produit laitier, comme un yaourt, du lait, ou du fromage blanc. Il serait préférable d’en rajouter du pain aux céréales. Les mets traditionnels sont aussi conseillés, comme le Mesfouf ou une Bessissa, à base d’eau, sans sucre ni huile.

Pendant le Shour, il est recommandé de manger un fruit, ou des fruits secs, pas trop cuits ni salés ni sucrés.

Avec cette composition variée de menu, et ce rythme alimentaire durant tout le mois de ramadan, le jeûneur serait capable de garder la ligne, ou même perdre du poids. L’important, c’est de manger sainement et équilibré, conclut la nutritionniste Yosra Bornaz.

Emna Bhira