Matteo Piantedosi annonce sa visite en Tunisie dans les prochains jours

La Tunisie recevra dans les prochains jours la visite du ministre Italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi.

« Je me rendrai en mission à Tunis pour faire en sorte que nous parvenions à des actions communes avec ce pays et à un blocage des départs illégaux », a-t-il déclaré en marge de sa participation au Comité de l’ordre public et de la sécurité à Palerme.

Par ailleurs, Piantedosi a ajouté qu’il avait engagé un travail de réflexion sur la question de l’immigration afin de gérer le flux des arrivées clandestines de manière ordonnée.

« Nous visons également d’améliorer la gestions des flux de migrants afin de décongestionner la situation à Lampedusa autant que possible », a-t-il ajouté.

A noter qu’il s’agit de la deuxième visite de Matteo Piantedosi en Tunisie depuis le début de l’année 2023.

Gnetnews