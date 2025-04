Mazzouna : Le Front de Salut National dÃ©nonce lâ€™inaction des autoritÃ©s et appelle Ã  un plan de sauvetage de lâ€™Ã©cole publique

Mazzouna : Le Front de Salut National dénonce l’inaction des autorités et appelle à un plan de sauvetage de l’école publique

Le Front de salut national (FSN) a vivement réagi à l’effondrement du mur du lycée de Mazzouna, survenu récemment dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, tragédie qui a coûté la vie à trois élèves et blessé plusieurs autres. Dans un communiqué publié ce jeudi, la coalition d’opposition estime que la réaction des autorités à ce drame « n’est pas à la hauteur de la gravité des faits » et « ne propose aucune vision réformatrice face à l’état de délabrement des services publics, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des infrastructures ».

Le FSN appelle à des mesures concrètes, soulignant que les Tunisiens n’attendent pas seulement des messages de condoléances, mais des « décisions fortes traduisant une réelle volonté de réhabiliter les institutions publiques ».

Le Front exprime ainsi :

-Son indignation face à l’indifférence et à l’impuissance affichées par les autorités, qu’il considère comme responsables de l’aggravation de la colère populaire et de l’érosion de la confiance dans l’État.

-Son rejet des réponses sécuritaires apportées aux protestations des habitants de Mazzouna, qui ont été, selon lui, victimes d’un « châtiment collectif » pour avoir dénoncé l’abandon de leur région sur le plan du développement.

-Son appel à l’adoption urgente d’un plan de réhabilitation des établissements publics, notamment éducatifs et sanitaires, dont la vétusté représente un danger réel pour les citoyens.

-Et enfin, son plaidoyer pour l’ouverture d’un dialogue national sur le système éducatif, abordant les choix pédagogiques, les programmes, les ressources humaines et les infrastructures, dans le cadre d’une démarche participative impliquant toutes les composantes de la société.

Gnetnews