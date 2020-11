Méchichi à André Parant : « La France est un partenaire stratégique de la Tunisie »

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a rencontré mardi 17 novembre à la Kasbah, le nouvel ambassadeur de France en Tunisie, André Parant, qui lui a transmis une invitation de son homologue français, Jean Castex de se rendre en France.

« La France est un partenaire stratégique de la Tunisie, notamment sur le plan économique », a affirmé Mechichi, assurant le diplomate de tout son soutien dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Le locataire de la Kasbah a réitéré « la solidarité de la Tunisie, et sa condamnation des opérations terroristes survenues dernièrement en France », appelant à la conjugaison des efforts internationaux pour faire face au terrorisme.

L’ambassadeur français a remercié les autorités en Tunisie pour leur sérieux en matière de consolidation de la coopération conjointe. L’Université Franco-Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM) créée en novembre 2019, traduit la profondeur de relations non seulement économiques, mais aussi culturelles, et illustre les dimensions sociale et scientifique entre les deux pays, a souligné Parant.

Mechichi a, par ailleurs, promis d’aplanir les difficultés auxquelles se heurtent les investisseurs français en Tunisie, notamment face à une situation économique difficile du fait de la propagation du Coronavirus.

