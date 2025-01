Mehdi Ben Gharbia condamné à quatre ans de prison

La Chambre criminelle du Tribunal de première instance de Sousse 1 a rendu son verdict, lundi 27 janvier 2025, dans l’affaire impliquant Mehdi Ben Gharbia. Incarcéré depuis plus de trois ans, l’homme d’affaires a été condamné à une peine de quatre ans de prison.

Selon Hafedh Brigui, membre de l’équipe de défense de Ben Gharbia, le tribunal a prononcé un an d’emprisonnement pour falsification de documents et trois ans pour des infractions fiscales. En outre, une amende de 50.000 dinars a été infligée à l’ancien ministre.

Les accusations portées contre Mehdi Ben Gharbia concernent des faits de corruption financière et administrative liés à deux de ses entreprises : une société de fret de marchandises et une société de conseil. Cette condamnation marque une étape importante dans une affaire qui a suscité une attention particulière en raison de la durée de la détention préventive et des accusations graves visant l’homme d’affaires.

Gnetnews