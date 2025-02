Mercato : L’ES Tunis officialise Jebali et Diakite

L’Espérance sportive de Tunis a finalisé avec l’Union sportive de Monastir les procédures de transfert du joueur Chiheb Jebali, ce vendredi 31 janvier. L’attaquant sera ainsi à la disposition du staff technique, dès le match de dimanche prochain, face à l’Avenir sportif de Soliman.

Les Sang et Or ont, également, réussi à faire qualifier le Malien Aboubacar Diakité. Rappelons que ce dernier a signé un contrat de trois ans et demi.

Joueur de l’AS Black Stars, Diakité a disputé la première moitié de saison sous les couleurs de Djoliba AC, sous forme de prêt et participé à quelques matches en Ligue des champions d’Afrique.