Merck Group s’engage à fournir les médicaments à la Tunisie, et à la soutenir en matière d’industrie pharmaceutique

Les laboratoires MERCK ont affirmé leur intention d’honorer leurs engagements envers la Tunisie, en termes d’approvisionnement en médicaments, et de soutien de notre pays en matière d’industrie pharmaceutique.

C’était à l’occasion d’une rencontre organisée hier, mardi 30 Mai, entre le ministre de la Santé, Ali Mrabet, et le vice-président du Conseil d’administration du groupe pharmaceutique, Merck Group, et la délégation l’accompagnant, en présence des cadres du ministère.

La rencontre a été consacrée au suivi du programme de coopération, dans le domaine de l’industrie pharmaceutique et de biotechnologie, et de partenariat avec les entreprises nationales de fabrication des médicaments, et des laboratoires internationaux.

« Le ministère de la Santé est résolu à honorer ses engagements envers tous ses partenaires, en matière de commercialisation et de distribution des médicaments, et à œuvrer avec l’ensemble des intervenants à la réalisation des projets de coopération conjoints », a affirmé Ali Mrabet.

Il a souligné l’importance du partenariat public et privé (PPP), en matière de fabrication des médicaments biologiques et des vaccins ; les efforts déployés en matière de promotion de l’investissement dans le domaine des industries pharmaceutiques, en sont l’illustration, a-t-il ajouté.

