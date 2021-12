Réveillon : Les Tunisiens n’ont pas le cœur à la fête, face à un pouvoir d’achat en berne et un virus menaçant

L’année 2021 s’achève. Une année quelque peu difficile pour les Tunisiens… entre crise sanitaire, politique, sociale et économique, il est temps de reprendre son souffle et espérer que 2022 se passe sous de meilleurs auspices.

Avec l’arrivée probable d’une nouvelle vague de Covid-19 dans le pays, les rassemblements à l’occasion du nouvel an sont déconseillés… Mais il est compliqué de résister à la tentation d’une soirée en famille ou entre amis pour que, l’espace d’un instant, la fête puisse faire oublier les problèmes…

Qu’ont prévu de faire les Tunisiens pour le réveillon ? Qu’espèrent-ils pour cette nouvelle année ? Nous sommes allés à leur rencontre sur l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis.

En effet, la majorité des Tunisiens n’ont rien prévu de spécial pour fêter le jour de l’an. A cause des risques sanitaires et du manque des moyens, ils sont contraints de le passer comme chaque année, en famille, à la maison.

D’après ce fonctionnaire de l’Etat, ce choix a été fait par obligation. “A cause de la cherté de la vie, les citoyens sont incapables de se permettre une nuitée à l’hôtel ou de voyager pour célébrer le nouvel an. Nous sommes désormais contraints de rester chez nous, à cause de nos conditions financières…”, nous confie-t-il.

Cet enseignant nous a exprimé son pessimisme par rapport à l’année prochaine. Les Tunisiens ne peuvent pas célébrer le réveillon, face à un stress est ambiant vu les innombrables pressions de la vie quotidienne. “Le pays est en crise à tous les niveaux. Et, à cause de la détérioration du pouvoir d’achat, la multiplication de nos dépenses, nous peinons à subvenir aux besoins de nos familles. S’y ajoute les nouvelles dispositions de la loi de finance 2022, qui nous rendront la vie encore plus dure la semaine prochaine. ”, déplore-t-il.

Nous avons aussi interrogé des mères de familles concernant leurs programmes pour ce soir. Elles étaient plus optimistes. Pour elles, c’est une occasion de s’entourer de leurs proches, autour d’un diner fait maison. “Au diner, un menu exceptionnel et des entremets gourmands”, nous dévoile une des passantes. Quant à leurs dispositions pour se protéger contre le virus, cette mère de famille, a précisé qu’il est plus rassurant d’être tous vaccinés contre le virus, indiquant que c’est ce qui les a encouragé à se réunir.

D’autres personnes sont venus de différentes villes, pour passer le réveillon à Tunis. Comme cette maman que nous avons rencontrée accompagnée de sa sœur. C’est une occasion pour elles de se divertir avec les enfants qui sont en vacances scolaires, dit-elle.



Il existe aussi des Tunisiens plus conservateurs, qui estiment que cette fête ne fait partie ni de nos traditions ni de notre religion. C’est ce que nous a lancé un passant, ajoutant que le 31 décembre n’est qu’un jour comme les autres, qui passera inaperçu.

Les préoccupations des Tunisiens en cette fin d’année, sont focalisées notamment sur l’ambiance générale du pays. Tous souhaitent la stabilité politique, des solutions pour la situation économique et sociale du pays, et surtout une éventuelle amélioration de leur pouvoir d’achat…

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus l’intégralité de notre micro-trottoir.

Reportage réalisé par Emna Bhira et Wissal Ayadi