Mohamed Ali Nafti reÃ§oit un appel de son homologue algÃ©rien

Mohamed Ali Nafti reçoit un appel de son homologue algérien

Le 26 août 2024, à l’occasion de sa nomination en tant que Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, M. Mohamed Ali Nafti a reçu un appel téléphonique de son frère, M. Ahmed Attaf, Ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l’Étranger de la République Algérienne Démocratique et Populaire. M. Attaf a exprimé ses félicitations à M. Nafti pour la confiance accordée par le Président de la République tunisienne.

Cet échange a permis de réaffirmer les liens étroits et la fraternité entre les deux pays, ainsi que la volonté partagée de renforcer et développer la coopération bilatérale dans tous les domaines. Les deux ministres ont également souligné l’importance d’intensifier la coordination et les concertations sur les affaires internationales d’intérêt commun, en accord avec les directives des dirigeants des deux nations.

