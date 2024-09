Mohamed Ali Nafti rencontre ses homologues syrien, égyptien et turc lors de la 162e session du Conseil de la Ligue arabe

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé ce mardi à la 162e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, qui s’est tenue au Caire. Lors de cette rencontre, Nafti a eu des discussions bilatérales avec plusieurs de ses homologues internationaux.

Le ministre tunisien a rencontré son homologue syrien, Fayçal Moqdad, au cours de la session. Ce dernier a profité de l’occasion pour transmettre les salutations du président syrien, Bachar Al-Assad, au président tunisien, Kais Saïed. La réunion a permis d’aborder les relations entre la Tunisie et la Syrie dans un contexte de coopération régionale.

Au cours de la même session, Mohamed Ali Nafti a également rencontré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty. Les deux ministres ont discuté des relations historiques entre les deux pays et des opportunités de renforcer la coopération économique et commerciale. Ils ont également échangé sur les derniers développements concernant la question palestinienne.

Par ailleurs, le ministre tunisien a eu un entretien avec son homologue turc, Hakan Fidan, invité à cette session. Cette rencontre a permis d’examiner les aspects de la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Turquie, et de discuter des principales questions d’intérêt commun, notamment la cause palestinienne. Les ministres ont souligné la nécessité d’intensifier les efforts pour mettre fin à ce qu’ils ont qualifié de « guerre d’extermination » contre le peuple palestinien.

Lors de son allocution pendant la session, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé la position ferme et solidaire de la Tunisie en faveur des droits du peuple palestinien, incluant son droit à un État indépendant avec Al-Qods comme capitale. Il a également insisté sur l’importance d’une position unifiée des pays arabes pour faire face aux défis actuels et mettre fin à l’agression israélienne en cours dans la bande de Gaza.

Gnetnews